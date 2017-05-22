DINTORNI: DENUNCIATI STAVANO TRASPORTANDO PARTI D AUTO RUBATA

I Carabinieri della Compagnia di Palagonia (CT) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Caltagirone un 29enne, ed un 36enne, entrambi del luogo, per ricettazione.L’altra sera, una gazzella,...

L’altra sera, una gazzella, durante un servizio di controllo del territorio, in località Ponte Monaci di Mineo (CT) ha imposto l’Alt ai predetti a bordo di un furgone Fiat Daily all’interno del quale hanno rinvenuto diverse parti di un’autovettura BMW 320. Dagli immediati accertamenti espletati dai militari è emerso che la BMW in questione era stata rubata a Scordia l’8 maggio 2016.

Così è scattata la denuncia per i due fermati che dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria Calatina del reato di ricettazione.