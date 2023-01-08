«DIO MI HA TOLTO LA COSA PIÙ BELLA»: IL DOLORE DELLA MAMMA DI VALENTINA, LA BAMBINA TRAVOLTA E UCCISA SULL’A2
Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo… la mia vita non ha più senso senza te». È un dolore devastante quello che ha colpito la famiglia di Valentina, la bimba di 10 anni travolta e uccisa da un’...
Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo… la mia vita non ha più senso senza te».
È un dolore devastante quello che ha colpito la famiglia di Valentina, la bimba di 10 anni travolta e uccisa da un’auto sull’A2, all’altezza di Bagnara.
La tragedia si è consumata nella sera del 5 gennaio e sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. Lo strazio di Francesca, madre della bambina è contenuto in un brevissimo post sui social.
A quelle parole, immediata la risposta degli utenti. Commenti carichi di affetto e vicinanza ai familiari per un dramma inspiegabile.
Secondo quanto appreso, la bambina viaggiava insieme ai genitori sulla Salerno-Reggio Calabria in direzione nord quando l’auto è stata costretta a fermarsi per un guasto nella corsia d'emergenza nei pressi dello svincolo autostradale di Bagnara Calabra.
Valentina sarebbe scesa dall’auto e subito dopo travolta da un’auto in corsa. Vano ogni tentativo di soccorso, la piccola sarebbe deceduta sul colpo.