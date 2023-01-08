«DIO MI HA TOLTO LA COSA PIÙ BELLA»: IL DOLORE DELLA MAMMA DI VALENTINA, LA BAMBINA TRAVOLTA E UCCISA SULL’A2

Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo… la mia vita non ha più senso senza te». È un dolore devastante quello che ha colpito la famiglia di Valentina, la bimba di 10 anni travolta e uccisa da un’...

A cura di Redazione 08 gennaio 2023 19:53

