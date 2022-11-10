DIPENDENTE DELLE POSTE DI RAGALNA TRUFFAVA GLI UTENTI: SOSPESO PER SEI MESI

La procura distrettuale della Repubblica, ha richiesto e ottenuto la misura cautelare della sospensione dal servizio pubblico, per sei mesi, per un 36enne catanese, dipendente delle poste, indagato pe...

A cura di Redazione 10 novembre 2022 20:46

Condividi