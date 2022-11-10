DIPENDENTE DELLE POSTE DI RAGALNA TRUFFAVA GLI UTENTI: SOSPESO PER SEI MESI
La procura distrettuale della Repubblica, ha richiesto e ottenuto la misura cautelare della sospensione dal servizio pubblico, per sei mesi, per un 36enne catanese, dipendente delle poste, indagato pe...
La procura distrettuale della Repubblica, ha richiesto e ottenuto la misura cautelare della sospensione dal servizio pubblico, per sei mesi, per un 36enne catanese, dipendente delle poste, indagato per “truffa”.
Le indagini hanno fatto luce sui comportamenti del 36enne, che nell’ambito della sua attività di dipendente dell’ufficio postale di Ragalna, nel mese di settembre 2021, avrebbe approfittato della buona fede di una 43enne del posto, inducendola a versare una somma di 100 euro, come mora non dovuta, contestualmente al pagamento di alcuni bollettini postali.
L’attività investigativa dei carabinieri della stazione di Ragalna ha fatto emergere, grazie alle testimonianze degli utenti e di altri dipendenti dello stesso ufficio postale, la condotta truffaldina del dipendente infedele.
Il dipendente delle Poste è imputato anche per fatti simili commessi lo scorso anno ai danni di un anziano di Ragalna. La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Ragalna.