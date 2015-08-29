95047

Dirci indignati è poco: la Lonely Planet classifica Paternò come “città non interessante”

Oggi stesso scriveremo alla casa editrice che pubblica la guida di fama mondiale: chiediamo ad amministrazione e Pro loco di fare lo stesso

A cura di Anthony Distefano
29 agosto 2015 07:39
Dirci indignati è poco: la Lonely Planet classifica Paternò come “città non interessante” -
News
Condividi

95047.it E’ un pò la bibbia dei turisti e dei viaggiatori. C’è anche chi le colleziona creando sul proprio scaffale di casa una vera e propria biblioteca del mondo con tutti i luoghi, i percorsi ed i Paesi che - sogni o meno - prima o poi piacerebbe visitare. Sono le Lonely Planet ed un volume è dedicato anche alla Sicilia. Che bello. Anzi, che meraviglia: una guida mondiale che raccoglie anche una piccola (rispetto al mondo) regione con tutte le bellezze, i percorsi, i siti e le città dell’isola da visitare. Quando l’abbiamo avuta tra le mani, abbiamo subito saltato qualsiasi convenevoli e siamo andati a cercare la nostra città. E lo abbiamo fatto con una voracità che sapeva d’orgoglio: con la certezza che - seppur condensato un appena un paio di righe - si sarebbe parlato della magnificenza della Collina storica o delle Salinelle. E, invece, no.  Indignazione e sorpresa (prima l’una e poi l’altra) hanno avuto il sopravvento. La Lonely Planet, la più autorevole guida mondiale delle guide turistiche, ci declassa e distrugge come una città “non particolarmente interessante”. Sminuito anche il valore del Castello Normanno: “Più che l’edificio in sé, colpisce la vista sull’Etna”.

20150826_181248
20150826_181248
A infliggere il colpo di grazia ci pensa poi quella frase finale che allontanerebbe come la peste da Paternò qualsiasi volenteroso visitatore: “Proseguendo verso nord, mucchi d’immondizia).
Tutto molto, francamente troppo discutibile. E inaccettabile. Sebbene queste siano le conseguenze di chi sporca, insozza e imbratta la nostra città e il nostro territorio: ecco, perchè ci si deve ribellare alla mentalità del “me ne frego”. Un singolo sacchetto di spazzatura gettato da qualunque incivile per strada è un danno agli occhi, alla salute ed allo sviluppo (anche turistico) della nostra città.

20150826_181315
20150826_181315
Ma non la vogliamo menare con fiumi di sterile morale. Quello che - secondo noi - va fatto è intanto prendere coscienza della questione e rimettere le cose in chiaro. Da parte nostra, oggi stesso scriveremo una mail con richiesta di rettifica del testo in vista della prossima ristampa della guida. Quel paragrafo dedicato alla città di Paternò è fortemente denigratorio e quantomai penalizzante: anche perchè non corrisponde a verità. Da semplici cittadini, vi chiediamo di fare altrettanto: ma lo chiediamo, soprattutto, ad amministrazione comunale e Pro loco che istituzionalmente sotto il profilo turistico rappresentano la città. Siamo indignati. E va bene che siamo quello che siamo: ma quelle parole sono una crocifissione che non meritiamo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047