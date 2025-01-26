DISAGI AL MERCATO DI PATERNÒ: GLI OPERATORI CHIEDONO UN INTERVENTO URGENTE PER LE ACQUE STAGNANTI

Da circa un mese, gli operatori del mercato di Paternò, situato in via Fonte Maimonide chee, sono costretti a convivere con una situazione che sta creando notevoli disagi. Il problema sembra essere ca...

Da circa un mese, gli operatori del mercato di Paternò, situato in via Fonte Maimonide chee, sono costretti a convivere con una situazione che sta creando notevoli disagi. Il problema sembra essere causato dal blocco della fonte, che, a causa dell’intasamento, fa sì che le acque si riversino sulla strada, mettendo a rischio non solo l'attività dei commercianti, ma anche la sicurezza dei clienti.

"Ci troviamo in una situazione insostenibile", dichiarano alcuni operatori. "Le acque stagnanti ostruiscono la strada e rendono difficile l'accesso al mercato, con gravi ripercussioni sull'igiene e sulla sicurezza. È un problema che dura da troppo tempo e, purtroppo, non vediamo alcuna azione concreta da parte dell'amministrazione comunale."

Gli operatori si dicono frustrati dal mancato intervento da parte delle autorità locali e fanno appello affinché venga risolto il problema al più presto. "Abbiamo bisogno di un aiuto immediato, non possiamo continuare a lavorare in queste condizioni. Il mercato è un punto di riferimento per tutta la comunità e non vogliamo che la situazione peggiori ulteriormente."

L’amministrazione comunale di Paternò non ha ancora risposto pubblicamente alla richiesta di intervento, ma gli operatori restano in attesa di una soluzione che possa riportare la normalità al mercato e garantire condizioni di lavoro e sicurezza più dignitose per tutti.

Nel frattempo, i commercianti e i clienti continuano a subire i disagi causati dal malfunzionamento della fonte, chiedendo con urgenza una risposta adeguata da parte delle istituzioni locali.