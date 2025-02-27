DISAGI SULLA SS 121: TIR IN AVARIA BLOCCA LO SVINCOLO DI VALCORRENTE
Belpasso/Motta Sant’Anastasia, 27 febbraio 2025 – Momenti di disagi nella serata di oggi lungo la superstrada 121, a causa di un tir in avaria che è rimasto bloccato nello svincolo di Valcorrente in d...
Belpasso/Motta Sant’Anastasia, 27 febbraio 2025 – Momenti di disagi nella serata di oggi lungo la superstrada 121, a causa di un tir in avaria che è rimasto bloccato nello svincolo di Valcorrente in direzione Catania, che immette sulla strada provinciale 134, al confine tra i territori di Belpasso e Motta Sant’Anastasia.
Fortunatamente, non si è trattato di un incidente, ma il mezzo pesante ha comunque creato una lunga coda sulla superstrada, causando rallentamenti per diversi automobilisti in transito.
Dopo circa una decina di minuti, la situazione è tornata alla normalità, con la rimozione del mezzo e la ripresa regolare della circolazione.