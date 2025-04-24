DISAGI SULLA SS121: TRAFFICO IN TILT IN DIREZIONE PATERNÒ
Pomeriggio complicato per gli automobilisti in transito sulla Strada Statale 121, in direzione di Paternò.
A causare i disagi un piccolo incidente avvenuto nei pressi dello svincolo di Misterbianco Sieli, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.
Nonostante l’urto sia stato di lieve entità, l’impatto sul traffico è stato notevole.
Lunghe code si sono rapidamente formate, con la fila che ha iniziato ad allungarsi già dallo svincolo della Circonvallazione di Catania, punto in cui numerosi veicoli si immettono sulla SS121.
La situazione resta critica per gli automobilisti, con tempi di percorrenza fortemente rallentati. Si raccomanda di prestare massima attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi.
Aggiornamenti in tempo reale verranno forniti nelle prossime ore