DISAGI SULLA SUPERSTRADA 121: LUNGHE CODE E TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE PATERNO'
Pomeriggio di disagi per gli automobilisti in transito sulla Superstrada 121 in direzione Paternò. Sebbene non si siano verificati incidenti, i rallentamenti sono causati da un guasto a un mezzo nei pressi dello svincolo di Misterbianco.
La situazione ha determinato un significativo aumento dei tempi di percorrenza, con lunghe code che si estendono già dallo svincolo della circonvallazione di Catania, in ingresso sulla superstrada. Anche le vie limitrofe stanno risentendo delle ripercussioni, causando ulteriori difficoltà di circolazione per i veicoli in transito.
Nonostante l’assenza di sinistri, i disagi per chi è diretto verso le località a valle della superstrada restano notevoli. Le autorità consigliano di valutare percorsi alternativi o di posticipare gli spostamenti nelle ore di maggiore criticità, in attesa che la viabilità torni alla normalità.
Si invitano gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a mantenere la massima prudenza alla guida.