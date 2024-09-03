DISAGI SULLA SUPERSTRADA 121: MEZZI BLOCCATI IN CORSIA DI SORPASSO GENERANO LUNGHE CODE
Nel pomeriggio di oggi, 3 settembre 2024, un incidente sta causando significativi disagi sulla superstrada 121.
Per cause ancora non chiarite, un camion e un furgone sono rimasti fermi in corsia di sorpasso nel tratto compreso tra il rifornimento e lo svincolo Palazzolo in direzione Paternò.
La presenza dei mezzi fermi in corsia di sorpasso sta provocando notevoli rallentamenti del traffico, con code che si estendono fino allo svincolo centro commerciale.
Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale dell'ANAS per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.