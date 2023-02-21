DISCARICA A CIELO APERTO IN CONTRADA SCHETTINO (LE FOTO-SEGNALAZIONI)

L’inciviltà e la mancanza delle basi del rispetto delle norme continuano a imperversare e a danneggiare la natura e chi la abita. L’ennesima segnalazione di una della mancanza di rispetto per l’ambien...

L’inciviltà e la mancanza delle basi del rispetto delle norme continuano a imperversare e a danneggiare la natura e chi la abita. L’ennesima segnalazione di una della mancanza di rispetto per l’ambiente e le elementari norme del vivere civile, ci arriva da un lettore che ci informa di una discarica a cielo aperto in contrada Schettino a ridosso della vecchia ss121.

«Come si può vedere dalle foto- ci scrive Giuseppe a nome di tutti i residenti della zona- la situazione è questa.

Abbiamo piu' volte segnalato all'autorità la situazione in cui ci troviamo, una situazione di giorno in giorno insostenibile, con la quotidiana crescita di rifiuti di ogni genere, che sta occupando quasi interamente la carreggiata.

Nel giorni scorsi , un centauro mentre percorreva la strada a causa di questi rifiuti in mezza la carreggiata ha perso il controllo del mezzo.

Ecco le foto scattate.

SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI DELLA ZONA