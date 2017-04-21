DISOCCUPATI "ASSUNTI" PER SPACCIARE: ARRESTATI DUE GIOVANI MOTTESI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa ieri sera hanno arrestato nella flagranza due 19enni di Motta Sant’Anastasia, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sos...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa ieri sera hanno arrestato nella flagranza due 19enni di Motta Sant’Anastasia, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Non è una casualità che due giovani incensurati e in cerca di lavoro, non del posto ma dell’hinterland etneo, possano liberamente spacciare “cocaina” e “marijuana” nella zona “A” del Villaggio Sant’Agata senza il benestare del clan di riferimento della zona.

Gli uomini del Nucleo Operativo, dopo averne censito le numerose cessioni ai consumatori – con breve riscontro su alcuni di essi poi segnalati alla Prefettura – li hanno dovuti inseguire, bloccare e perquisire trovando 100 grammi di “marijuana” e 5 grammi di cocaina, già dosate e pronte allo smercio, nonché 160 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita degli stupefacenti. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre gli arrestati attenderanno il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.