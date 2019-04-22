DISOCCUPATO ROVISTA TRA 'GRATTA E VINCI' BUTTATI E VINCE 100MILA EURO A MOLA DI BARI

L'abitudine di rovistare nei cestini della carta per controllare i 'gratta e vinci' buttati dagli altri giocatori, ha portato fortuna a un ex pescatore disoccupato di 50 anni che a Mola di Bari ha tro...

L'abitudine di rovistare nei cestini della carta per controllare i 'gratta e vinci' buttati dagli altri giocatori, ha portato fortuna a un ex pescatore disoccupato di 50 anni che a Mola di Bari ha trovato nella spazzatura di un bar di una stazione di servizio un biglietto della lotteria istantanea con una vincita da 100mila euro.

La notizia è riportata sull'edizione online de La Gazzetta del Mezzogiorno, secondo la quale il biglietto vincente sarebbe stato gettato da qualche sbadato giocatore che non avrebbe grattato bene su tutti i numeri.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, l'ex pescatore, ora senza lavoro e con la 'passione' per i gratta e vinci, ha il vizio di controllare i tagliandi grattati e lasciati sui tavolini dei bar o nei cestini.

Un'abitudine che gli frutta qualche guadagno, visto che solitamente riesce a recuperare anche 20 euro.

Questa volta, però, la dea bendata ha voluto fargli un grande regalo.