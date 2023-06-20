DISPERSO NELL'OCEANO ATLANTICO SOTTOMARINO DI TURISTI CHE VISITAVANO IL RELITTO DEL TITANIC

Ci sono molti modi per sfidare il mare: c'è chi lo fa per necessità e disperato, alla ricerca di una vita migliore, sale su incerti barchini; e chi lo fa per diletto, ennesimo balocco in una vita di s...

Ci sono molti modi per sfidare il mare: c'è chi lo fa per necessità e disperato, alla ricerca di una vita migliore, sale su incerti barchini; e chi lo fa per diletto, ennesimo balocco in una vita di successo e non esita a spendere cifre esorbitanti, pur di appagare la propria velleità. Ma in mare non ci sono differenze.

Ci sono cinque persone a bordo del piccolo sommergibile, il Titan, scomparso nell'Oceano Atlantico mentre li portava a vedere i rottami del Titanic. La spedizione è organizzata dalla OceanGate che non esita a chiedere 250mila dollari per l'impresa.

Il piccolo sottomarino è scomparso nelle vicinanze del luogo dell'affondamento del Titanic, ed è già partita la missione di ricerca e soccorso del natante. Il relitto del Titanic, scoperto nel 1985, si trova a 3.800 metri di profondità e a circa 640 chilometri di distanza dall'isola canadese di Terranova.