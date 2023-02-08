DISPONIBILE ANCHE NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA IL LIBRO DEI FRANCOBOLLI 2022

È disponibile anche in provincia di Catania il Libro dei Francobolli 2022, la nuova raccolta di carte-valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con relativi...

È disponibile anche in provincia di Catania il Libro dei Francobolli 2022, la nuova raccolta di carte-valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con relativi annulli del giorno di emissione e con un testo che ne illustra il tema.

Il Libro non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni, ma è soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano eroi, tesori, patrimoni culturali e il sistema produttivo, che tutti insieme rappresentano il nostro Paese come un’affascinante storia di eccellenza.

Il piccolo rettangolo protagonista del Libro è una vera e propria opera d’arte che regala una nuova ribalta istituzionale e storica non solo a personaggi celebri, eventi, film e monumenti importanti ma anche a luoghi e personalità meno conosciuti che sono parte integrante della storia italiana e che costituiscono l’educazione civica del Paese.

Molte le emissioni di grande successo nel 2022. Tra i commemorativi il francobollo dedicato a Gianni Agnelli, Ernesto Nathan, Arnoldo Mondadori, Grazia Deledda; per la serie delle Eccellenze dello Spettacolo, i francobolli di Giulietta Masina, Nino Manfredi, Gigi Proietti, Ennio Morricone e Bud Spencer; per la serie il Senso Civico quelli dedicati alle professioni sanitarie, alla sostenibilità ambientale, a Medici Senza Frontiere e all’Associazione Italiana Donne Medico; tra quelli dedicati al patrimonio naturale e paesaggistico i Tesori dell’Alta Murgia, la serie turistica con “L’Italia Riparte”; tra quelli sulle Eccellenze del Sistema Produttivo ed Economico” Gucci e Moto Guzzi oltre a quelli consueti dedicati alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A e al Santo Natale.

Molte le emissioni di francobolli di grande successo nel 2022. Tra i commemorativi si ricordano quelli dedicati a Giovanni Verga, Giuseppe Mazzini, Margherita Hack e Antonio Segni; per la serie Senso Civico quello di David Sassoli mentre tra i celebrativi quello del 170° anniversario della Polizia di Stato; per la serie le Eccellenze dello Spettacolo quelli di Raffaela Carrà, Lina Wertmüller, Franco Battiato e Milva; infine quelli della Serie Turistica e i consueti dedicati alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A e al Santo Natale.

Il Libro dei Francobolli 2022 contiene 99 carte valori postali, con una tiratura di 11mila esemplari e può essere acquistato al costo di 210,00€ nell’ufficio postale con sportello filatelico di Catania Centro e in provincia nelle sedi di Acireale e Caltagirone, negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito filatelia.poste.it.