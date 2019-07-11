DISPOSITIVI MEDICI SCADUTI ALL’OSPEDALE DI GIARRE, BLITZ DEI NAS

I Carabinieri del NAS di Catania e della Stazione di Macchia di Giarre, nel corso di un’attività ispettiva in un laboratorio di patologia clinica di una struttura ospedaliera pubblica della provincia...

I Carabinieri del NAS di Catania e della Stazione di Macchia di Giarre, nel corso di un’attività ispettiva in un laboratorio di patologia clinica di una struttura ospedaliera pubblica della provincia di Catania, hanno rinvenuto ed immediatamente sequestrato 52 confezioni di dispositivi medici scaduti di validità, già in parte utilizzati per l’esecuzione di analisi cliniche o la taratura delle apparecchiature diagnostiche, con conseguente pericolo di inesattezze nei valori analitici certificati.

I militari hanno denunciato all’A.G. il direttore dell’Unità Operativa della struttura, un medico di 63 anni, che dovrà rispondere di avere riportato falsi valori nei certificati di analisi emessi dal laboratorio.

Ma non è un caso isolato.

Solo pochi giorni fa, nell’ambito della medesima strategia operativa, i militari del NAS di Catania avevano sequestrato 68 dispositivi medici scaduti di validità e pronti per essere utilizzati per l’esecuzione di analisi cliniche presso un laboratorio convenzionato con il S.S.N. della provincia di Messina, il cui direttore è stato deferito all’A.G. per tentata truffa aggravata ai danni del servizio sanitario della Regione Sicilia.

È opportuno evidenziare che i reagenti scaduti perdono la conformità e la qualità imposta dal produttore con la marcatura “CE” e di conseguenza gli accertamenti diagnostici eseguiti non garantiscono l’affidabilità del risultato analitico, quest’ultimo destinato a comprovare lo stato di salute degli utenti, i quali si espongono al rischio di possibili inadeguatezze diagnostiche e quindi di cure inappropriate.