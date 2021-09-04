DISSERVIZI IDRICI A BELPASSO, IL GRUPPO CONSILIARE DI “DIVENTERÀ BELLISSIMA” CHIEDE IMMEDIATE SOLUZIONI ALL’ACOSET, ALTRIMENTI PRONTI AD AZIONI LEGALI A DIFESA DEI CITTADINI.

Durante tutto il periodo estivo la fornitura idrica da parte di Acoset Spa è avvenuta a singhiozzo in molti Comuni dell’hinterland catanese e, nel caso che ci interessa, nel territorio di Belpasso.La...

Durante tutto il periodo estivo la fornitura idrica da parte di Acoset Spa è avvenuta a singhiozzo in molti Comuni dell’hinterland catanese e, nel caso che ci interessa, nel territorio di Belpasso.

La mancanza di fornitura idrica che ha particolarmente interessato i villaggi e i quartieri periferici a sud del territorio comunale, senza tuttavia lasciare indenne il centro urbano, ha determinato e continua a determinare non pochi disagi alla cittadinanza, tenuto conto anche delle temperature elevate che si sono registrate in tutto il periodo estivo e che evidenziano la necessità della fornitura di acqua, bene essenziale per la sopravvivenza e per garantire la normale quotidianità a tutti i cittadini.

Nonostante le continue rassicurazioni dell’Acoset sulle tempistiche per la risoluzione dei problemi ancora oggi, di fatto, i cittadini del Comune di Belpasso – sfiniti da tale situazione - continuano a rimanere in diverse zone sprovvisti di questo bene primario.

La superiore circostanza induce il gruppo consiliare “Diventerà Bellissima” del Comune di Belpasso, presieduto dal consigliere Giuseppe Rocco Santonocito, a valutare la possibilità di intraprendere un’azione legale contro la società che rifornisce molti Comuni limitrofi.