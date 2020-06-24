DISSERVIZI IDRICI A PATERNO' PREVISTI PER LA GIORNATA DI OGGI

Disservizi idrici previsti per oggi, 24 Giugno a Paternò.L’Ama, l’azienda che si occupa dell’approvvigionamento idrico in città, ha comunicato che oggi per consentire i lavori di collegamento della nu...

Disservizi idrici previsti per oggi, 24 Giugno a Paternò.

L’Ama, l’azienda che si occupa dell’approvvigionamento idrico in città, ha comunicato che oggi per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie: zona Scala Vecchia, Via Canonico Renna, Via Sardegna, Via Fiume, Via Campania, Via Circumvallazione, Corso Marco Polo e vie limitrofe.