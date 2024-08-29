DISSERVIZI IDRICI A PATERNÒ: TANTE SEGNALAZIONI GIUNTE IN REDAZIONE

Nelle ultime ore, si stanno moltiplicando le segnalazioni di disservizi idrici provenienti da numerosi cittadini del comune di Paternò. La mancanza d'acqua, che sta interessando diverse zone della cit...

Nelle ultime ore, si stanno moltiplicando le segnalazioni di disservizi idrici provenienti da numerosi cittadini del comune di Paternò. La mancanza d'acqua, che sta interessando diverse zone della città, ha generato preoccupazione e disagio tra gli abitanti, soprattutto per chi ha necessità particolari, come le famiglie con neonati ed anziani.

Tra le testimonianze più significative, c'è quella della signora Graziella, residente in via Russo, che ha denunciato la scarsità d'acqua disponibile già dal pomeriggio di ieri. "Salve, da ieri alle 14:00 in via Russo arriva a mala pena un filo d'acqua. Per chi non ha il motorino d'acqua, non arriva nemmeno allo scaldino. Sapreste dirmi se ci sono disservizi idrici e quando ripristineranno? Tutt'ora continua e sono senza acqua, soprattutto con un neonato," ha scritto la signora in un messaggio allarmato.

Una situazione simile è stata segnalata dalla signora Lucia, che ha espresso la propria frustrazione per l'assenza di informazioni chiare sulla causa del disservizio: "Salve, cercavo informazioni sul disservizio dell'acqua. Voi avete notizie? È impossibile restare senza acqua e non capire il motivo," ha dichiarato.

La causa di questi disagi sembra essere legata a sospensioni dell'energia elettrica, che hanno avuto un impatto sui sistemi di pompaggio dell'acqua della città.

In una nota ufficiale pubblicata sul sito dell'A.M.A. S.p.A., l'azienda che gestisce il servizio idrico, si legge: "L’A.M.A S.p.A Informa l’utenza del Comune di Paternò che, a causa di saltuarie ma prolungate sospensioni di energia elettrica ai nostri impianti, si registreranno nella giornata di oggi diffusi fenomeni di mancanza d'acqua o bassa pressione in buona parte del territorio del Comune di Paternò. Ci scusiamo per il disagio."

La situazione, dunque, potrebbe protrarsi ancora per alcune ore aggravando ulteriormente le difficoltà delle famiglie già in difficoltà.