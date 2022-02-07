DISSERVIZI PER ALCUNI OPERATORI TELEFONICI ANCHE IN SICILIA, LE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI
Problemi di comunicazione si stanno verificando oggi, 07 Febbraio 2022, sulla Sicilia orientale, soprattutto per tutti gli utenti che si appoggiano alle reti Wind, Very Mobile e Iliad.
Dal primo pomeriggio di oggi, infatti, sono diverse le segnalazioni da parte di utenti che hanno difficoltà nel riuscire a fare una semplice telefonata o inviare un messaggio con i classici sistemi social (Whatsapp, Instagram, Facebook).
Sul sito Down Detector si vede come l’area delle segnalazioni sia proprio concentrata nel capoluogo Etneo così come a Siracusa, Messina e Palermo per quanto riguarda Wind.
Situazione simile anche per gli operatori Very Mobile e Iliad. Anche in questo caso la mappa dei disservizi vede un elevato numero di segnalazioni a Palermo, Catania e Messina.