DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA

L'ama comunica che a seguito distacco programmato energia elettrica da parte dell’ENEL in data 26/09/2020 i pozzi DI NATALE e RAFFO 1 e 2 saranno inattivi.Si avranno problemi nella distribuzione idr...

A cura di Redazione 25 settembre 2020 20:07

