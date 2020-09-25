95047

DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA

25 settembre 2020 20:07
DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA -
News
L'ama  comunica che a seguito distacco programmato energia elettrica da parte dell’ENEL in data 26/09/2020 i pozzi DI NATALE e RAFFO  1 e 2 saranno inattivi.

Si avranno problemi nella distribuzione idrica nei quartieri delle vie Mazzini, Emanuele Bellia, Ardizzone, Sardegna, Campania e Scala Vecchia e aree adiacenti.

Ripristinata, da parte dell’ENEL, l’energia elettrica negli impianti di cui sopra si provvederà urgentemente a riattivare il regolare regime idraulico di distribuzione.

