DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA
L'ama comunica che a seguito distacco programmato energia elettrica da parte dell’ENEL in data 26/09/2020 i pozzi DI NATALE e RAFFO 1 e 2 saranno inattivi.Si avranno problemi nella distribuzione idr...
A cura di Redazione
25 settembre 2020 20:07
L'ama comunica che a seguito distacco programmato energia elettrica da parte dell’ENEL in data 26/09/2020 i pozzi DI NATALE e RAFFO 1 e 2 saranno inattivi.
Si avranno problemi nella distribuzione idrica nei quartieri delle vie Mazzini, Emanuele Bellia, Ardizzone, Sardegna, Campania e Scala Vecchia e aree adiacenti.
Ripristinata, da parte dell’ENEL, l’energia elettrica negli impianti di cui sopra si provvederà urgentemente a riattivare il regolare regime idraulico di distribuzione.