95047

Distruggono la vetrata e compiono il furto: 3 arresti della Polizia

Il video che incastra i tre balordi

A cura di Redazione Redazione
07 novembre 2016 12:14
Distruggono la vetrata e compiono il furto: 3 arresti della Polizia -
Catania
Dintorni
Condividi
Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047