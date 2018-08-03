DITO NEL TRITACARNE, MEDICI CHIEDONO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALL'OSPEDALE CANNIZZARO

Questa mattina, poco dopo le 11,30, una squadra di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania è entrata in sala operatoria al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania.

L'ingresso in sala operatoria è stato richiesto dagli stessi medici per intervenire sulla mano di un 42enne di Mascali.

Il pollice della sua mano destra era rimasto, infatti, incastrato nell'imboccatura di un tritacarne da cucina.

I vigili del fuoco, dopo aver indossato i camici sterili e sotto il diretto controllo dei medici di guardia, hanno rimosso il tritacarne e consentito al personale sanitario di intervenire in modo appropriato sulla mano del malcapitato.