Diventa padre di una bimba nera e sfascia la sala parto

Lei 34 anni, lui 40. Dopo 11 anni di matrimonio, una coppia di Casagiove, in provincia di Caserta, decide di avere un figlio ma ci scappa l’imprevisto.

Il pargolo nasce di colore e, come racconta il sito corrierecaserta.it, la gioia del padre diventa ira funesta tanto che sfascia la vetrata della sala parto. Il fatto risale a una settimana fa e ha lasciato interdetti i familiari che iniziavano con una serie di invettive e tentavano di entrare in sala parto sfasciando anche una vetrata. Per fortuna che interveniva la vigilanza e venivano altresì allertate anche le forze dell’ordine.

Il marito in preda a rabbia e sconforto si calmava, non senza preannunciare alla moglie azioni legali e, soprattutto chiedeva seduta stante anche il divorzio. Le urla della famiglia, letteralmente indignata, sono state udite in tutta la struttura attirando l’attenzione dei ricoverati e del personale addetto, che non credevano ai propri occhi ed alle proprie orecchie