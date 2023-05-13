DIVERSE SCOSSE DI TERREMOTO REGISTRATE SULL'ETNA, UNA DI QUESTE CON EPICENTRO A PATERNO. INGV: "AVVERTITE PERCHÈ SUPERFICIALI"

Lieve attività sismica sul versante orientale dell'Etna: da qualche giorno una sismicità di bassa energia sta interessando il basso versante orientale del vulcano, con ipocentri superficiali che li re...

Lieve attività sismica sul versante orientale dell'Etna: da qualche giorno una sismicità di bassa energia sta interessando il basso versante orientale del vulcano, con ipocentri superficiali che li rendono avvertibili dalla popolazione nelle immediate vicinanze.

E' quanto si legge sulla pagina Facebook di IngvVulcani spiegando che "in particolare ieri sono state registrate dalle stazioni più orientali dell'area etnea tre eventi sismici che sono compatibili con le notizie di avvertibilità giunte in sala operativa.

L'evento di maggiore energia di magnitudo 2.1, registrato alle ore 15:40 a poche stazioni, è stato localizzato 4 chilometri a est di Torre Archirafi alla profondità di circa 3 chilometri

Una delle micro scosse si è registrata alle ore 14 e 45, di magnitudo 2.0 è stato localizzato 4 chilometri a sud di Paternò, con ipocentro posto ad una profondità di 26 chilometri.