Divieto di sosta a Paternò in via Circumvallazione per interventi di pulizia e spazzamento: coinvolto il tratto tra via Strano e via Vasta

PATERNÒ – Con l’ordinanza n. 173 del 9 ottobre 2025, il Comune di Paternò ha disposto la sospensione della sosta dei veicoli ambo i lati, con rimozione coatta, lungo via Circumvallazione, nel tratto compreso tra via Strano e via Vasta, per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025, a partire dalle ore 1:00 e fino al termine degli interventi di pulizia e spazzamento.

La misura è stata richiesta dal V Settore Ecologia – Impianti – Manutenzioni per consentire alla ditta incaricata, Dusty Srl, di effettuare un intervento straordinario di pulizia in piena sicurezza e senza intralci.

Sono previste deroghe soltanto per i mezzi di soccorso, forze dell’ordine, veicoli di pubblici servizi (come ENEL e Telecom) e mezzi tecnici impiegati direttamente nei lavori.

L’ordinanza dispone inoltre che la segnaletica mobile di divieto di sosta venga collocata con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’entrata in vigore del provvedimento, così da garantire la massima informazione ai residenti e agli automobilisti.

I controlli per il rispetto dell’ordinanza saranno affidati agli agenti della Polizia Municipale e alle forze dell’ordine.