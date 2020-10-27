DL RISTORI, LA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER CONTE CON I MINISTRI GUALTIERI E PATUANELLI ALLE 19:20

“È attesa a Palazzo Chigi la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che, assieme ai ministri Gualtieri e Patuanelli, illustrerà le misure contenute del decreto”. È l’ultim’ora che arriva da SkyT...

“È attesa a Palazzo Chigi la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che, assieme ai ministri Gualtieri e Patuanelli, illustrerà le misure contenute del decreto”. È l’ultim’ora che arriva da SkyTg24, secondo cui il presidente del Consiglio potrebbe presentarsi davanti ai microfoni già in serata, portando con sé i due membri della squadra di governo che ovviamente sono diretti interessati dai ristori. Nel pomeriggio di martedì 27 ottobre è arrivato il via libera nel Consiglio dei ministri: secondo SkyTg24 il premier Conte illustrerà le misure adottate a sostegno delle categorie più colpite dalle nuove chiusure o limitazioni dopo l’incontro con le associazioni di categoria. Inoltre alle 21.30 è in agenda l’incontro con i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato.