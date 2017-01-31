Domande all'esame dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore merci

ART. 1 – OGGETTOIn esecuzione dell’art. 5 del “Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all'esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci su strada”, approvato...

ART. 1 – OGGETTO

In esecuzione dell’art. 5 del “Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all'esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci su strada”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 24/11/2008, è indetto un bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi in ambito nazionale ed internazionale (I Sessione – anno 2017).

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Ai sensi del Regolamento CE 1071/2009, del Decreto Dirigenziale n. 291 del 25/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’art. 3 del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. 79 del’8 luglio 2013 possono essere sostenuti esami per il:

• trasporto nazionale ed internazionale (esame completo)

• per trasporto internazionale (esame integrativo) che consente a coloro che sono in possesso dell’idoneità per il trasporto solo nazionale di conseguire l’idoneità per il trasporto nazionale e internazionale.

A tal riguardo possono essere ammessi a sostenere gli esami coloro che alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione abbiano i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato;

b) che abbiano la residenza in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Catania, ovvero l’iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero presso uno dei predetti Comuni;

c) aver raggiunto la maggiore età;

d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

e) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423/1956 e successive modifiche ed integrazioni e alla Legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

f) avere assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di preparazione agli esami presso un organismo autorizzato, ovvero essere in possesso del titolo di studio di istruzione di secondo grado;

g) al cittadino extracomunitario, che intende conseguire le abilitazioni di cui al regolamento provinciale per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all'esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci su strada, è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno ai sensi della normativa vigente in materia; di essere, comunque, residente nel territorio della Città Metropolitana di Catania. Si specifica che i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell’autorità italiana e/o della rappresentanza diplomatica competente. I requisiti per sostenere l’esame devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, nella quale devono essere dichiarati ai sensi della legislazione vigente.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all'esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi su strada devono presentare domanda scritta alla Città Metropolitana di Catania – III Dipartimento III Servizio – Attività Economico-Produttive e Trasporti. La domanda deve essere spedita, tramite Poste Italiane, a mezzo raccomandata A/R, o consegnata personalmente presso gli uffici della Città Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (CT), entro il termine perentorio del 28/02/2017. In caso di spedizione della domanda a mezzo del suddetto sistema postale farà fede la data apposta sul timbro della stessa da parte dell’ufficio postale.

1) La domanda, redatta in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.

2) La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato “A” al presente avviso di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce. Non si terrà conto di domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate dalla copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento.

3) E’ fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità: - cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza; - l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso il quale intende ricevere le comunicazioni di carattere personale (non pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente) relative agli esami; - di possedere i requisiti di idoneità morale indicati nel “Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all'esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci su strada”, adottato con deliberazione provinciale n. 57 del 24/11/2008; - il titolo di studio posseduto con l’indicazione della scuola, della sede e della data del suo conseguimento; - di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Città Metropolitana; - di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

4) I candidati dovranno indicare nella domanda il tipo di idoneità che si vuole conseguire: internazionale ovvero nazionale e internazionale.

5) I cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda, oltre alla fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, una copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità, che attesti il loro regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l’inserimento lavorativo, nonché, fotocopia dei titoli di studio nella forma prevista nel Regolamento provinciale.

6) I candidati in possesso del diploma di licenza di scuola media dovranno allegare alla domanda l’attestato in originale rilasciato a seguito del superamento del corso di preparazione agli esami presso un organismo autorizzato.

7) Alla domanda dovrà essere allegata attestazione di versamento dell’importo di € 75,00 (euro settantacinque/00) da effettuare sul C/C postale: n. 12166955 intestato a CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA, per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: “Esame di idoneità professionale all'esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci su strada per conto terzi – I sessione 2017”. Si fa presente che l’unica forma di pagamento che verrà ammessa è quella del bollettino postale.

8) Tutte le comunicazioni inerenti gli esami, ad esclusione di quelle aventi carattere strettamente personale (che verranno inviate tramite P.E.C.), saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Avvisi online” della home page. La Città Metropolitana di Catania non assume alcuna responsabilità per mancata comunicazione al candidato, dipendente dall’inesatta o omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (utilizzata solo per comunicazioni di carattere strettamente personale), ovvero dipendente dalla mancata visione di quanto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente (utilizzato per le restanti comunicazioni). 9) Il candidato è escluso dalla sessione d’esame qualora la domanda, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non sia spedita o presentata entro il termine sopraindicato.

ART. 4 – AMMISSIONE CANDIDATI

1. Le domande di ammissione all'esame, pervenute entro i termini di cui al precedente art. 3, sono valutate dalla commissione d’esame, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti. Prot. 3237 del 31-01-2017

2. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la commissione d’esame esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, con motivato parere, comunicando la non ammissione all'esame, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dall'interessato, con data di invio anteriore almeno di 25 (venticinque) giorni rispetto al giorno fissato per gli esami.

3. L’elenco degli ammessi all'esame, nonché la data e l’ora di inizio dell’esame, verrà portato a conoscenza degli interessati tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Avvisi on-line” della home page, in data anteriore almeno di 20 (venti) giorni rispetto al giorno fissato per gli esami.

4. L’elenco dei candidati ammessi all'esame è pubblicato, altre sì, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Albo Pretorio on-line” della home page.

5. Per essere ammesso a sostenere l’esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

6. Gli extracomunitari che sono ammessi a partecipare alle prove d’esami dovranno presentarsi muniti di un regolare permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentono l’inserimento lavorativo.

7. I candidati ammessi alla sessione d’esame sosterranno le prove d’esame presso i locali del Centro Direzionale di Via Nuovaluce n. 67/A, Tremestieri Etneo.

ART. 5 – PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME ED APPROVAZIONE DEI RISULTATI

1. L’esame verte su quesiti riguardanti le seguenti discipline:

a) elementi di diritto civile;

b) elementi di diritto commerciale;

c) elementi di diritto sociale;

d) elementi di diritto tributario;

e) gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;

f) accesso al mercato;

g) norme tecniche e gestione tecnica;

h) sicurezza stradale.

2) L’esame si compone di due prove scritte:

a) 1^ prova scritta: 60 domande con 4 risposte alternative.

b) 2^ prova scritta: una esercitazione su un caso pratico.

Per ciascuna delle prove il candidato, dispone di due ore di tempo.

Secondo quanto previsto dall’art. 6 del Decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. 79 dell’8 luglio 2013 il punteggio complessivo attribuibile alla prova scritta è composto per il 60% dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera a) e per il 40% dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera b). La prova d’esame si considera superata se il candidato ottiene complessivamente almeno 60 punti ed inoltre sono soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni minime:

- per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo) la prima prova quiz d’esame è superata, se il candidato ottiene almeno trenta punti su sessanta, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna delle materie elencate nell’allegato al Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 79 dell’8 luglio 2013.

- per il trasporto internazionale (esame integrativo) la prima prova quiz d’esame è superata se il candidato risponde esattamente almeno al 50% dei quesiti, a prescindere dalla materia.

- la seconda prova è superata se il candidato ottiene 16 punti su quaranta e abbia affrontato in modo sufficientemente corretto almeno due problematiche su quattro.

L’elenco completo dei quesiti è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti www.trasporti.gov.it sezione Autotrasporto, nonché sul sito dell’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi [email protected].

ART. 6 - RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ’

L’attestato di idoneità professionale è rilasciato su richiesta dell’interessato, a seguito di superamento dell’esame con esito positivo, dal Dirigente del Servizio competente della Città Metropolitana di Catania, in qualità di Presidente della Commissione d’esame. Prot. 3237 del 31-01-2017

L’interessato, oltre alla marca da bollo, dovrà versare la somma di euro 15,00 per spese istruttoria, diritti di segreteria e rimborso stampati, da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale n. 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania.

ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY

(D.Lgs. n. 196/2003) Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003:

- i dati conferiti saranno utilizzati dal III Dipartimento – III Servizio “Attività Economico-Produttive e Trasporti” in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;

- i dati raccolti saranno conservati presso gli archivi cartacei ed informatici della Città Metropolitana di Catania e potranno essere comunicati agli Uffici della Città Metropolitana, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento; la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da regolamento;

- i dati identificativi del candidato (nome, cognome, data e luogo di nascita) e gli esiti dell’esame, senza l’indicazione dei punteggi conseguiti nelle singole prove, sono comunicati tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: www.cittametropolitana.ct.it; titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Catania alla quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.

ART. 8 - INFORMAZIONI

Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Segreteria della Commissione presso la sede dell’Ufficio Trasporti del III Dipartimento – III Servizio “Attività Economico-Produttive e Trasporti”. Telefoni: 0954013603 - 0954013601. Il presente bando verrà pubblicato sul sito della provincia: www.cittametropolitana.ct.it. Sullo stesso sito è pubblicato il Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all'esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci su strada.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alla specifica normativa nazionale e/o regionale, ed ai relativi decreti attuativi, nonché al Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all'esercizio dell’attività’ di autotrasportatore di merci su strada (Deliberazione Consiliare della Provincia Regionale di Catania n. 57 del 24/11/2008).