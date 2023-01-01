DOMANI, 02 GENNAIO, COMINCIANO I SALDI IN SICILIA. PARTE LA CACCIA AGLI AFFARI

Dal 2 gennaio è tempo di saldi invernali in Sicilia fino al 15 marzo 2023.La regione Sicilia anticipa di qualche giorno la tabella di partenza dei saldi a livello nazionale dove gli sconti scatteranno...

Dal 2 gennaio è tempo di saldi invernali in Sicilia fino al 15 marzo 2023.

La regione Sicilia anticipa di qualche giorno la tabella di partenza dei saldi a livello nazionale dove gli sconti scatteranno invece dal 5 gennaio.

«L'avvio dei saldi del 2 gennaio farà bene al commercio e ai consumatori. - dice l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo -

La misura che abbiamo condiviso in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti, ha infatti proprio lo scopo di dare linfa vitale ai negozianti che potranno incassare liquidità fondamentale per la loro sopravvivenza e fornire occasioni di acquisto migliori per gli utenti».

Dopo la pandemia si è tornati alla programmazione biennale dei saldi e delle vendite promozionali che, oltre che essere prevista dalla legge, è uno strumento fondamentale per consentire ai commercianti e ai consumatori di potersi organizzare anticipatamente.

La programmazione, fissata con decreto lo scorso aprile dall'assessorato regionale delle Attività produttive, prevede i saldi invernali appunto dal 2 gennaio al 15 marzo 2023, mentre quelli estivi dall'1 luglio al 15 settembre 2023. Nel calendario fissati anche i periodi per le vendite promozionali: dal 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre 2023. (ANSA).