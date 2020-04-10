95047

DOMANI 11 APRILE NEGOZI DI ALIMENTARI APERTI FINO ALLE 23

Lo ha deciso il governatore Musumeci.Per agevolare le famiglie, in previsione delle due giornate festive di chiusura (domenica e lunedì), i negozi alimentari, già autorizzati, potranno prolungare l’or...

A cura di Redazione Redazione
10 aprile 2020 22:37
DOMANI 11 APRILE NEGOZI DI ALIMENTARI APERTI FINO ALLE 23 -
News
Condividi

Lo ha deciso il governatore Musumeci.

Per agevolare le famiglie, in previsione delle due giornate festive di chiusura (domenica e lunedì), i negozi alimentari, già autorizzati, potranno prolungare l’orario di apertura di domani (sabato 11 aprile) fino alle ore 23.

Lo ha disposto il governatore Nello Musumeci, con una circolare a firma del capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047