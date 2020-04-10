DOMANI 11 APRILE NEGOZI DI ALIMENTARI APERTI FINO ALLE 23
Lo ha deciso il governatore Musumeci.Per agevolare le famiglie, in previsione delle due giornate festive di chiusura (domenica e lunedì), i negozi alimentari, già autorizzati, potranno prolungare l’or...
A cura di Redazione
10 aprile 2020 22:37
Lo ha deciso il governatore Musumeci.
Per agevolare le famiglie, in previsione delle due giornate festive di chiusura (domenica e lunedì), i negozi alimentari, già autorizzati, potranno prolungare l’orario di apertura di domani (sabato 11 aprile) fino alle ore 23.
Lo ha disposto il governatore Nello Musumeci, con una circolare a firma del capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti.