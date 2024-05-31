Domani alle 10, nella sede della Città Metropolitana di Catania, la presentazione ufficiale di Etna Comics 2024

Domani, sabato 1 giugno alle 10, nella sede della Città Metropolitana di Catania, all’interno della sala stampa del Centro Direzionale Nuovaluce (al piano -1, in via Nuovaluce 67/A), sarà presentata u...

Domani, sabato 1 giugno alle 10, nella sede della Città Metropolitana di Catania, all’interno della sala stampa del Centro Direzionale Nuovaluce (al piano -1, in via Nuovaluce 67/A), sarà presentata ufficialmente la dodicesima edizione di Etna Comics, Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, in programma al centro fieristico Le Ciminiere dal 6 al 9 giugno.

La kermesse riparte dalle oltre 90mila presenze delle quattro giornate dello scorso anno, offrendo al pubblico un ricco programma con centinaia di ospiti nazionali e internazionali, mostre, attività, proiezioni, masterclass e conferenze.

Tra le più grandi e partecipate fiere d’Italia, Etna Comics rappresenta ormai dal 2011 un appuntamento fisso per gli appassionati di fumetti, cinema, gioco, videogioco, web, musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale orientale e non solo.

Tanti i big che animeranno l’edizione 2024. In area Comics spiccano il talento di Zerocalcare, autore del manifesto di quest’anno dedicato a Pirandello, e l'immancabile impronta del fumetto americano grazie alla presenza di Darick Robertson e Charles Vess. Ci saranno, tra gli altri, anche Mirka Andolfo e Jordi Bernet.

L’area TabooCom proporrà un panel su Supersex, la serie TV trasmessa da Netflix ispirata alla storia e alla carriera di Rocco Siffredi, che parteciperà all'incontro con il pubblico insieme alla regista Francesca Mazzoleni.

In area Movie i fan potranno incontrare: l'attrice spagnola Itziar Ituño, protagonista de "La casa di carta" e "Berlino" nei panni dell'ispettore Murillo e Lisbona; l'attore americano Ross Mullan, noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il personaggio del White Walker ne “Il trono di spade", ma protagonista anche in “Doctor Who”, “Dinotopia”, “Scontro tra Titani” e "Sharknado 5”; Francesco Centorame, ormai da anni personaggio di rilievo della Serie TV “Skam Italia”, nel ruolo di Elia Santini, e tra le giovani rivelazioni di “C’è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi che solo poche settimane fa si è aggiudicato ben sei statuette al David di Donatello 2024. Da non perdere la proiezione in anteprima assoluta del trailer e di alcune clip del film “30 anni (di meno)” e l’incontro con il regista Mauro Graiani, il produttore Roberto Cipullo e l’attore Nino Frassica.

Il Premio Angelo D’Arrigo, arrivato alla decima edizione, porterà sul palco del festival la biologa Barbara Gallavotti e Zerocalcare, i due premiati di quest’anno. Il celebre fumettista sarà anche protagonista di un’esibizione, pensata per unire disegno e note, con il cantautore e musicista Giancane. A chiudere la serata l’energia dei Nanowar of Steel.

Attesissimo il ritorno a Catania di Panini Comics, che per l’occasione presenterà la cover variant del numero 3576 di “Topolino” dedicata al capoluogo etneo.

A impreziosire come di consueto la manifestazione sarà l’asta di beneficenza, che permetterà di destinare il ricavato della vendita delle opere realizzate e donate dagli artisti, durante la manifestazione, alla Locanda del Samaritano, struttura che offre accoglienza alle persone senza fissa dimora sul territorio etneo.

Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, il direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, il vicedirettore Gianluca Impegnoso e i membri dello staff.