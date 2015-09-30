Domani alle 19 l'incontro aperto alla città dell'Associazione Donatori di organi

E' il primo appuntamento ufficiale dell'Aido: l'invito ai paternesi è quello di partecipare in massa

95047.it Domani alle ore 19 a Paternò si riunisce l’Aido: l’associazione donatori di organi intitolata all’insegnata Agata Santanocito. L’incontro si terrà nei locali dell’Ipab “Salvatore Bellia” di via Giovan Battista Nicolosi. Si tratta di un appuntamento aperto al pubblico: aperto a tutta la città di Paternò. Un momento che servirà a fare informazione su un argomento - quello della donazione degli organi - del quale non si sa mai abbastanza. Il contributo dei paternesi è fondamentale. Ecco, perchè ci uniamo all’appello del direttivo Aido per far sì che domani pomeriggio partecipi quanta più gente è possibile.

La sezione comunale dell’AIDO è nata lo scorso mese di luglio: si tratta della quinta della provincia di Catania, che fa riferimento all’associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) – fondata a Bergamo quasi 40 anni fa, ha sede legale a Roma.