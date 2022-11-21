DOMANI ALLERTA GIALLA IN SICILIA: TEMPORALI E VENTI DI BURRASCA IN ARRIVO
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, martedì 22 novembre.
Per domani è prevista, su tutta la Sicilia, l’allerta gialla.
In particolare – si legge nel bollettino n. 22325 – “dalle prime ore di domani, martedì 22 novembre 2022, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate su tutte le coste esposte”.
L'ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE
IN CONSIDERAZIONE DELL'ARRIVO DELLA TEMPESTA DENISE SI PREVEDONO:
-DAL TARDO POMERIGGIO/SERA DI OGGI, LUNEDI' 21 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI, SU SARDEGNA E LIGURIA, SPECIE SETTORE CENTRO-ORIENTALE DI QUEST'ULTIMA, ANCHE TEMPORALESCHE SULLA SARDEGNA;
-DALLA SERA DI OGGI, LUNEDI'21 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI SULLA TOSCANA E SULL'EMILIA-ROMAGNA, AD INIZIARE DALLA TOSCANA SETTENTRIONALE E DAL SETTORE OVEST DELL'EMILIA-ROMAGNA, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI' 22 NOVEMBRE, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE A VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;
-DALLE 00Z DI DOMANI, MARTEDI' 22 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI, ANCHE TEMPORALESCHE, SU LAZIO, UMBRIA, SETTORI OVEST DI ABRUZZO E MOLISE, CAMPANIA E BASILICATA TIRRENICA, CON FENOMENI IN ESTENSIONE POMERIDANA ALLA CALABRIA, SPECIE SETTORE TIRRENICO.
LE PRECIPITAZIONI SARANNO ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO E,
IN OCCASIONE DEI TEMPORALI, ANCHE DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.
SI PREVEDE ALTRESI':
-DALLA SERA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE VENTI DI BURRASCA FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SULLA SARDEGNA, IN GRADUALE INTENSIFICAZIONE FINO A TEMPESTA DALLE PRIME ORE DI DOMANI MARTEDI' 22 NOVEMBRE E IN RAPIDA ESTENSIONE ANCHE A LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, CON LE RAFFICHE MAGGIORI SU TUTTE LE REGIONI ESPOSTE AD OVEST E CON INTENSE MAREGGIATE LUNGO LE RELATIVE COSTE ESPOSTE;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI MARTEDI' 22 NOVEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE VENTI MERIDIONALI DI BURRASCA FORTE SULLE COSTE DI FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO, IN RAPIDA ROTAZIONE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE LOCALMENTE FINO A TEMPESTA, E IN ESTENSIONE AL SETTORE EST DELL'EMILIA-ROMAGNA E ALLE MARCHE, SPECIE SETTORE COSTIERO;
-DALLE PRIME ORE DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12-15 ORE VENTO DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTRI SETTENTRIONALI, SULLA LIGURIA.
SI PREVEDE INOLTRE DALLA SERA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE STATO DEL MARE DA MOLTO AGITATO A GROSSO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA E, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI' 22 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SU TIRRENO, STRETTO DI SICILIA, JONIO E MEDIO-ALTO ADRIATICO.