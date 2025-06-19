Domani allerta gialla, nel weekend ritorna il caldo: Sicilia tra temporali e sole estivo

La Sicilia continua a fare i conti con un’intensa ondata di maltempo che sta interessando l’intera isola e che si protrarrà almeno fino a domani, venerdì. La Protezione civile regionale ha confermato...

La Sicilia continua a fare i conti con un’intensa ondata di maltempo che sta interessando l’intera isola e che si protrarrà almeno fino a domani, venerdì. La Protezione civile regionale ha confermato l’avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di venerdì 20 giugno, con particolare attenzione a temporali, grandinate e forti raffiche di vento.

Per la giornata di domani è stata diramata un’allerta gialla su tutto il territorio regionale, comprese Palermo e le altre province siciliane. Il maltempo delle ultime ore ha contribuito a un significativo calo delle temperature, portando un po’ di sollievo dopo giorni di caldo afoso.

Il ritorno del sole nel weekend

Dopo la pausa piovosa, però, l’estate tornerà a farsi sentire. A partire da sabato, la situazione meteorologica cambierà radicalmente: cieli sereni, tempo stabile e temperature in netta risalita. La colonnina di mercurio toccherà nuovamente i 33 gradi in molte aree dell’isola, offrendo condizioni ideali per tornare al mare o godersi una giornata all’aria aperta.

Ombrelloni, costumi e zaini da escursione dovranno dunque essere a portata di mano: il fine settimana si preannuncia perfetto per una pausa di relax, tra spiagge, natura e gite fuori porta.

Domenica all’insegna del bel tempo

Anche domenica si conferma il trend positivo: cielo sereno o poco nuvoloso, clima estivo ma senza eccessi. Una giornata ideale per concludere il weekend all’