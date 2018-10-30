DOMANI ALLERTA 'GIALLA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO IN TUTTA LA SICILIA

Ritorna la pioggia in città, domani allerta 'gialla' per rischio idrogeologicoPer la giornata di domani, mercoledì 31 ottobre, la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo 'gialla' per rischio idr...

Ritorna la pioggia in città, domani allerta 'gialla' per rischio idrogeologico

Per la giornata di domani, mercoledì 31 ottobre, la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico e idraulico. Dal primo mattino si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, accompagnati anche da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.“

L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.