Diramato pochi minuti fa, il bollettino della protezione civile, che ha segnalato “allerta gialla” in Sicilia per la giornata di domani, con temporali di forte intensità che potrebbero abbattersi in c...

Diramato pochi minuti fa, il bollettino della protezione civile, che ha segnalato “allerta gialla” in Sicilia per la giornata di domani, con temporali di forte intensità che potrebbero abbattersi in città e provincia, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

PER DOMANI DIRAMATO "ALLERTA GIALLA" DALLA PROTEZIONE CIVILE

L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.

L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.

SCUOLE REGOLARMENTE APERTE