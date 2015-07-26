Il giorno della traslazione delle reliquie di Santa Barbara

Ieri pomeriggio il consueto rito del canto dei Vespri alla Gancia, poi, le funzioni nella chiesa della Santa Patrona

Come da tradizione, quella di domani sarà la giornata della traslazione delle reliquie di Santa Barbara. E così come da tradizione, oggi pomeriggio alla chiesa della Gancia vi è stato il solenne canto dei vespri in onore della Santa Patrona. A seguire le reliquie dalla chiesa della Gancia hanno raggiunto quella di Santa Barbara dove è stata celebrata la santa messa.

IL PROGRAMMA. Domattina, alle 8.45, nella chiesa di Santa Barbara avverrà la svelata del simulacro. Nel corso della mattinata avrà luogo la celebrazione di diverse Sante Messe. A sera, alle 19.30, avrà luogo l’ultima celebrazione eucaristica che verrà officiata dal Monsignor Guglielmo Giombanco (vicario generale della Diocesi di Acireale): poco prima, alle 19, come da tradizione vi sarà il dono dell’olio per la lampada votiva che sarà portato lì dai rappresentanti dell’amministrazione comunale. Infine, alle 20.30, la processione per le vie del centro storico al termine della quale vi sarà il rientro in chiesa e la benedizione finale.