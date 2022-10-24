DOMANI ECLISSI PARZIALE DI SOLE, SOLE OSCURATO IN TUTTA ITALIA

Domani mattina, poco dopo le 11,00 ora italiana, inizierà un’eclissi parziale di Sole che sarà ben visibile anche dall'Italia, seppure con qualche differenza: nel Nord-Est il fenomeno inizierà prima e...

Domani mattina, poco dopo le 11,00 ora italiana, inizierà un’eclissi parziale di Sole che sarà ben visibile anche dall'Italia, seppure con qualche differenza: nel Nord-Est il fenomeno inizierà prima e avrà un’entità leggermente maggiore rispetto al Sud-Ovest.

In particolare, a Belluno sarà possibile ammirare l’eclissi a partire dalle 11,17, con il 29% del diametro solare coperto, mentre a Palermo lo spettacolo inizierà alle 11,35, con un diametro coperto del 22%. “L’importante, in queste circostanze, è la sicurezza, perché guardare il Sole ad occhio nudo è estremamente pericoloso”, ricorda all’ANSA Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), che per il 25 ottobre ha indetto l’iniziativa ‘Sun Day’ negli osservatori astronomici sparsi in tutta Italia.

Oltre agli eventi dell’Uai, sarà possibile seguire l’eclissi in diretta online sul sito del Virtual Telescope Project, che trasmetterà da Roma a partire dalle 11,00. Anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) partecipa all’evento con una diretta sui canali Youtube e Facebook di EduInaf, per seguire l’inizio del fenomeno celeste attraverso i telescopi Inaf di Bologna, Cagliari, Palermo, Roma e Trieste.

La diretta, inoltre, mostrerà anche immagini dell’eclissi dai luoghi nel mondo in cui questo fenomeno sarà più accentuato: dalla Norvegia alla Lituania, dalla Turchia fino agli Emirati Arabi Uniti. Il fenomeno di domani sarà dovuto alla posizione della Luna che, trovandosi tra il Sole e la Terra, proietterà su quest’ultima la sua ombra: l’eclissi sarà però parziale, perché il nostro satellite non sarà perfettamente allineato tra noi ed il Sole.

L’ultima eclissi totale visibile dall’Italia si è avuta nel 1961, come conferma Paolo Volpini, mentre per la prossima bisognerà aspettare il 2081. Nel frattempo, dal nostro Paese sarà possibile ammirare altre eclissi parziali: le prossime saranno il 12 agosto 2026 ed il 2 agosto 2027.

COME SEGUIRLA ONLINE

