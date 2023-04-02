DOMANI I FUNERALI DEL GIOVANE PATERNESE GABRIELE

Una città ancora sotto shock. Per una notizia che ha lasciato tutti sgomenti.Una morte assurda quella di Gabriele Longo un giovane pieno di vita, che lavorava come guardia giurata al Policlinico di C...

Una morte assurda quella di Gabriele Longo un giovane pieno di vita, che lavorava come guardia giurata al Policlinico di Catania e che venerdì intorno alle 6, finito il turno di lavoro ha inforcato la sua moto per tornare a casa. Ma purtroppo il destino gli ha riservato altro

Le indagini sono ancora in corso, mentre la salma di Gabriele è stata riconsegnata ai familiari nel pomeriggio di ieri.

Questa sera è prevista una veglia di preghiera nella parrocchia dello Spirito Santo di Viale dei Platani, sempre li domani alle ore 11 si svolgeranno i funerali del ragazzo.