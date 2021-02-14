DOMANI IL PICCO DELL’ONDATA DI FREDDO CON POSSIBILI FIOCCATE FIN SULLE COSTE

In queste ultime ore come segnala il sito centrometeosicilia, l’inverno sta alzando ulteriormente la voce, mostrando il suo volto freddo e localmente instabile, per via dell’arrivo di un flusso di cor...

In queste ultime ore come segnala il sito centrometeosicilia, l’inverno sta alzando ulteriormente la voce, mostrando il suo volto freddo e localmente instabile, per via dell’arrivo di un flusso di correnti molto fredde e debolmente instabili di origine artico continentale, che

Tra la serata odierna e la prima parte della giornata di domani si raggiungerà il clou di questa breve ma intensa ondata d’aria fredda, quando, sulla nostra isola, alla quota isobarica di 850 hPa ossia a 1500 metri circa nella libera atmosfera, giungeranno isoterme comprese fra i – 9° ed i -8° C.

I fenomeni associati a questa irruzione di aria fredda non risulteranno estesi ed intensi, ma limitati al settore tirrenico e le aree montuose della Sicilia centro settentrionale, in quanto non vi sarà un buon supporto in quota e di conseguenza non sufficientemente in grado a dar vita allo sviluppo di nubi e fenomeni di una certa intensità ed estensione.

Essi saranno legati principalmente allo sviluppo del Thyrreniam Sea Effect (TSE) ossia alla formazione di una nuvolosità lineiforme che si origina quando la massa d’aria fredda, una volta valicata la barriera appenninica, scorre sopra la superficie marina relativamente calda, come lo è quella del Mar Tirreno, dando vita, alla formazione di nubi e fenomeni.

PREVISIONE PER LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

Nel corso della tarda serata odierna e la prima parte della giornata di domani, avremo, sulla Sicilia centro settentrionale, condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni di debole e moderata intensità, risultando nevose a quote molto basse, attorno ai 200-300 metri, ma non si esclude la possibilità che localmente qualche nevicata coreografica possa spingersi fin sulle aree costiere del messinese tirrenico e del palermitano. Possibili nevicate da sconfinamento lungo le aree settentrionali dell’agrigentino, del nisseno, area dell’ennese, localmente lungo l’alto catanese ed il messinese ionico.

Qualche possibile nevicata coreografica non è da escludere lungo le aree interne del trapanese fino a spingersi in prossimità delle aree costiere tra il basso trapanese e l’agrigentino occidentale. Altrove avremo condizioni di tempo più asciutto ma con temperature particolarmente basse, che potranno dare luogo, lungo le aree interne, a possibili gelate.

Dal pomeriggio si assisterà ad una parziale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, con schiarite più ampie lungo il settore centro meridionale, mentre altrove, specie lungo la Sicilia centro settentrionale, insisterà una maggiore nuvolosità in grado di dare fenomeni, di debole intensità, risultando nevosi a partire dai 200-300 metri di quota.

Venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali con tendenza, in serata, ad attenuarsi.

Mari generalmente mossi, molto mosso risulterà il mar Tirreno ed il mar Ionio.

Temperature in ulteriore diminuzione e massime inferiori ai +10 °C ovunque.