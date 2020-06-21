95047

DOMANI INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA PER LAVORI STRAORDINARI

21 giugno 2020 20:08
News
L'Azienda Municipalizza Acquedotto, comunica che per consentire i lavori di sostituzione delle valvole nella condotta adduttrice di via Sardegna, domani, giorno 22 giugno 2020 si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:

zona Scala Vecchia,

  • Via Canonico Renna,
  • Via Sardegna,
  • Via Fiume,
  • Via Campania,
  • Via Circumvallazione,
  • Corso Marco Polo e vie limitrofe.

