DOMANI INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA PER LAVORI STRAORDINARI
A cura di Redazione
21 giugno 2020 20:08
L'Azienda Municipalizza Acquedotto, comunica che per consentire i lavori di sostituzione delle valvole nella condotta adduttrice di via Sardegna, domani, giorno 22 giugno 2020 si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:
zona Scala Vecchia,
- Via Canonico Renna,
- Via Sardegna,
- Via Fiume,
- Via Campania,
- Via Circumvallazione,
- Corso Marco Polo e vie limitrofe.