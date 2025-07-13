DOMANI LA FINALE DELLA 7ª EDIZIONE DEL TORNEO ESTIVO 2025: SPORT, DIVERTIMENTO E PASSIONE A PATERNÒ

ll 14 Luglio sarà una data da ricordare per tutti gli appassionati di calcio di Paternò. In questa giornata si terrà la Finale della 7ª Edizione del Torneo Estivo 2025, un evento molto atteso e organi...

ll 14 Luglio sarà una data da ricordare per tutti gli appassionati di calcio di Paternò. In questa giornata si terrà la Finale della 7ª Edizione del Torneo Estivo 2025, un evento molto atteso e organizzato con grande impegno da Peppe Fallica. Il torneo di calcio a 6 ha visto la partecipazione di ben 12 squadre, suddivise in due gironi, che si sono sfidate in settimane di intense competizioni e spettacolo.

Gli spalti sono stati gremiti in ogni serata, segno di un grande interesse e passione da parte del pubblico locale.

La Finale vedrà affrontarsi le squadre Boca Juniors e Paris Saint Germain, pronte a dare il massimo per aggiudicarsi il titolo. La serata finale sarà arricchita dalla presenza di Ilaria Bianchi, nota modella e conduttrice televisiva con esperienza sui canali di Sportitalia, Rai2 e Rete4, che sarà la madrina e presentatrice dell’evento. Ilaria curerà con grande stile la presentazione delle squadre che si contenderanno la vittoria.

In campo si potranno ammirare molti talenti del calcio dilettantistico siciliano. Tra questi, Salvo Sinatra, noto come “Maradonino” (Boca Junios), e Michael Pappalardo (PSG), che promettono di offrire una performance entusiasmante. La sfida sarà caratterizzata dalla presenza di giocatori esperti come Salvo Cunsolo, Vincenzo Cavallaro, Emanuele Aquino, Giovanni Spampinato, Peppe Guglielmino e Alessandro Paternò, affiancati da giovani promettenti come Giorgio Frisenna, Santo Lo Presti, Angelo Trovato, Giovanni Leonardi, Giuseppe D’Arrigo.

Paternò si prepara quindi a vivere una grande serata all’insegna dello sport e del divertimento, con un evento che promette di regalare emozioni e spettacolo a tutti i presenti.

Le due squadre finaliste entreranno in campo accompagnate per mano dai bambini della scuola calcio Atletico Paternò, un’iniziativa voluta dal vice-presidente e responsabile della scuola calcio Enzo Fallica per portare in campo i sani principi dello sport e del divertimento.