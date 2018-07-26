DOMANI L’ECLISSI DI LUNA PIÙ LUNGA DEL SECOLO

Il cielo della notte tra il 27 e il 28 luglio 2018 offrirà uno spettacolo unico: la più lunga eclissi di luna del secolo, ben 103 minuti. Il massimo dell’eclissi si avrà alle 22.22 e la Luna apparirà...

A cura di Redazione 26 luglio 2018 15:34

