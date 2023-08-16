DOMANI L'INSTALLAZIONE DELL'AUTOVELOX SULLA SS121 A MISTERBIANCO

Saranno installati domani, giovedì 17 Agosto 2023 gli autovelox a postazione fissa sulla superstrada 121 in territorio di Misterbianco.I due autovelox staranno installati nella medesima posizione dov...

Saranno installati domani, giovedì 17 Agosto 2023 gli autovelox a postazione fissa sulla superstrada 121 in territorio di Misterbianco.

I due autovelox staranno installati nella medesima posizione dove era in funzione quelli precedenti, in entrambi sensi di marcia.

Con ordinanza N° 18 del 10/08/2023 si ORDINA

la riduzione al traffico alla sola corsia di sorpasso su entrambe le direzioni di marcia sulla Via Aldo Moro (ex S.S.121) direzione Catania/Paternò Km 5+165 e direzione Paternò/Catania Km 7+057 per l’installazione delle due apparecchiature Autovelox a postazione fissa in data 17/08/2023 dalle ore 8:00 alle ore 18:00

I due velox saranno attivati in due zone dove il limite di velocità è pari a 70 km/h.

L'obiettivo principale di questa iniziativa è promuovere una guida responsabile e sicura, riducendo la velocità dei veicoli e scoraggiando comportamenti imprudenti sulla strada.