Domani (martedi) scuole aperte nessun allerta meteo

ad eccezione del IV circolo per controlli

A cura di Redazione Redazione
23 gennaio 2017 21:09
Domani le scuole saranno regolarmente aperte ad eccezione del IV circolo che necessita di ulteriori controlli, come dichiarato dal Sindaco nella sua pagina Facebook dove la situazione è complicata dai lavori in corso per il rifacimento di gran parte del tetto.  Nella giornata di domani saranno fatti dei controlli più approfonditi , prima di prendere ulteriori decisione

Ecco la nota della scuola:

