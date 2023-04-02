DOMANI MATTINA I FUNERALI DI GABRIELE, PROCLAMATO LUTTO CITTADINO A PATERNO'

Si svolgeranno nella giornata di domani, 03 Aprile 2022, alle ore 11 nella Parrocchia Spirito Santo (viale de Platani) i funerali del 24 enne Gabriele Longo, che è rimasto vittima nell'incidente strad...

Si svolgeranno nella giornata di domani, 03 Aprile 2022, alle ore 11 nella Parrocchia Spirito Santo (viale de Platani) i funerali del 24 enne Gabriele Longo, che è rimasto vittima nell'incidente stradale che si è verificato lo scorso venerdì a Catania in via Santa Sofia.

Il sindaco di Paternò, Nino Naso ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani nell'occasione dell'ultimo saluto di Gabriele

“Invito tutti i cittadini, gli uffici pubblici, le scuole a osservare un minuto di silenzio, con bandiere a mezz'asta in tutti i palazzi istituzionali alle ore 11:00 , ha scritto il Sindaco su Facebook. Abbracciamo ancora una volta questi genitori straziati dal dolore, il loro dolore è il nostro. Gabriele, insieme con la tua sorellina, pregate per mamma e papà affinché possano trovare sollievo e conforto nel loro cuore”.