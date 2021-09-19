DOMANI RIAPRE AD ALICUDI, LA SCUOLA PIÙ PICCOLA D'EUROPA CON SOLO 4 ALUNNI

Da lunedì suonerà la campanella anche ad Alicudi, nelle Eolie, la scuola più piccola d’Europa.Con 3-4 alunni e 5 maestri.La dirigente scolastica Mirella Fanti ha fatto slittare le lezioni di sette gio...

Da lunedì suonerà la campanella anche ad Alicudi, nelle Eolie, la scuola più piccola d’Europa.Con 3-4 alunni e 5 maestri.

La dirigente scolastica Mirella Fanti ha fatto slittare le lezioni di sette giorni dice “per il troppo caldo che ancora c’è nelle isole dell’arcipelago di Eolo”.

Ad Alicudi 100 abitanti, senza forze dell’ordine e farmacia, ma con mille capre, pecore e conigli sparsi nella montagna sono 256 gli scalini da percorrere per raggiungere la casetta privata adibita per le lezioni ubicata in collina. “Sono molto orgogliosa di questa piccola scuola – spiega la dirigente Fanti che ha la sede scolastica principale a Lipari – che sono riuscita a tenere aperta, nonostante le difficoltà, grazie alla collaborazione con le famiglie e con i docenti”.

Chiara Torchia è arrivata l’anno scorso dalla Calabria per insegnare l’ambito linguistico ai due ragazzi della scuola media. Tornerà quest’anno perché dice “Ho scelto di proposito la più piccola delle Isole Eolie, è stata un’esperienza fantastica che mi ha molto arricchito”.

Il docente di religione Antonino Siracusa vive a Barcellona P.G. e insegna sulle isole da alcuni anni: “Ho quattro Isole e posso garantire il mio servizio perché con la preside abbiamo concordato un orario quindicinale, cioè su due isole ogni settimana.

E’ faticoso e dispendioso ma molto coinvolgente”.

Il nuovo docente di religione alle medie si chiama Giuseppe Verardi e viene da Messina, questo è il suo primo anno alle Isole e commenta così: “E’ un’esperienza nuova che ho accettato come una sfida professionale ed umana”. Avrà cinque Isole con orario quindicinale.

La preside Fanti sta aspettando la nomina del docente dell’ambito scientifico, della docente dell’infanzia, primaria e del collaboratore scolastico ma è fiduciosa perché: “Quest’anno le nomine sono state fatte tempestivamente e confido in rapide comunicazioni”.

(ANSA)