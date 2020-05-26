DOMANI RIAPRE IL PARCO DEL SOLE

Il sindaco di Paternò Nino Naso, con apposita ordinanza sindacale n. 57 del 26 maggio 2020, ordina la riapertura del parco Giovanni XXIII a far data da domani 27/05/2020 con i seguenti orari: dalle 7:...

Il sindaco di Paternò Nino Naso, con apposita ordinanza sindacale n. 57 del 26 maggio 2020, ordina la riapertura del parco Giovanni XXIII a far data da domani 27/05/2020 con i seguenti orari: dalle 7:00 alle 19.30 dal lunedì alla domenica e la conseguente possibilità di fruire degli spazi al suo interno nel rigoroso rispetto delle seguenti regole di comportamento:

1) obbligo di indossare la mascherina per tutti gli adulti ed i bambini sopra i 6 anni;

2) divieto di ingresso per coloro i quali presentano una temperatura corporea superiore a 37.5°;

3) obbligo di mantenere la distanza interpersonale di mt. 1.00 salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; in caso di attività sportiva o motoria la distanza interpersonale è di mt. 2.00;

4) divieto di assembramenti; lunghi i viali, i prati e le panchine;

5) divieto di consumare cibo da asporto all'interno del Parco;

6) è consentito l'accesso alle attrezzature di gioco bimbi ma solo sotto monitoraggio di un adulto, in tal caso l'accompagnatore dovrà effettuare l'auto-monitoraggio delle condizioni di salute del minore che accompagna e mantenere almeno un metro di separazione con le altre persone presenti;

7) è fatto obbligo per coloro che svolgono attività fisica all'interno del parco di utilizzare i vialetti interni in senso orario, altresì al termine dell'attività dovranno immediatamente re-indossare la mascherina;

8) è fatto divieto dell'uso dei bagni pubblici presenti all'interno del parco;

9) il personale comunale assegnato alla custodia e la Polizia Municipale potranno in qualsiasi momento verificare il corretto comportamento e chiedere l'allontanamento dei trasgressori e/o redigere opportuna sanzione (solo Polizia Municipale);