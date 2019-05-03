DOMANI, SABATO 4 MAGGIO "ALLERTA GIALLO" IN TUTTA LA SICILIA
Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, sabato 4 maggio, un'allerta meteo gialla in tutta l'isola.
In particolare sul sito della Protezione Civile si legge: Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
Mare molto mosso, tendente ad agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno e lo Ionio.
Anche le temperature subiranno un calo rispetto alla media stagionale.
Secondo le previsioni i primi temporali arriveranno in Sicilia nella notte.