Da domani scatta l'aumento: sigarette più care di 20 centesimi

Fumare costerà di più. Da domani scattano gli aumenti su buona parte dei prodotti della Philip Morris.Venti centesimi in più a pacchetto per marlboro (passano da 5, 20 euro a 5,40), Merit (solo il pac...

Fumare costerà di più. Da domani scattano gli aumenti su buona parte dei prodotti della Philip Morris.

Venti centesimi in più a pacchetto per marlboro (passano da 5, 20 euro a 5,40), Merit (solo il pacchetto soft), Chesterfield, Diana e buona parte dei prodotti.

Una vera e propria stangata per i fumatori che a partire dalla mezzanotte si troveranno alle prese con il caro tabacco.

E' questa solo la prima tranche. Nei prossimi giorni - non si sa quando, di prassi arriva a sorpresa - aumenteranno anche gli altri tabacchi, come le Ms, che resistono tra le più economiche. Salvo il trinciato. Ma, non vi illudete: ancora per poco.

E chissà se, con questo nuovo rincaro a sorpresa, chi magari già ci aveva fatto un pensierino non decida che sia la volta buona per dire addio alle amate odiate bionde.