DOMANI SCUOLE CHIUSE A CATANIA

ll dipartimento regionale della protezione civile ha reso noto che dalla mezzanotte di oggi giovedì 4 ottobre, fino alle 24 di venerdì 5, sul territorio del comune di Catania scatterà l'allerta meteo "gialla". Si prevedono ancora forti piogge e temporali, raffiche di vento e fulmini.

Il sindaco Salvo Pogliese ha scelto quindi, dopo il nubifragio di oggi, di emanare un'ordinanza che dispone la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio della città per garantire la sicurezza degli studenti.

"Ho dato disposizioni affinché domattina, in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Catania, le lezioni vengano sospese, per consentire ai nostri tecnici di effettuare sopralluoghi nelle strutture e verificare eventuali danni provocati dalle due bombe d’acqua abbattutesi su Catania, ieri e oggi, e da ulteriori temporali previsti per le le prossime ore", annuncia Pogliese sulla sua pagina Facebook.